$!Aquiles Correa: “Mis disculpas por mi comportamiento fuera de lugar”

Luego de protagonizar una discusión con agentes de la Policía Nacional que se disponían a cerrar su establecimiento por violación al horario del toque de queda y los protocolos anticovid, el humorista Aquiles Correa, admitió que no reaccionó de manera correcta, al señalar de forma pública su enojo contra los agentes.

El panelista radial dijo que su indignación fue tanta que estuvo a punto de fracasar y aseguró que dejó de creer en la institución del orden.

“¿Si son tan eficientes, como hay tantos teteos? @PoliciaRD solo atacan a los pendejos que cumplimos. A las 9:09 de camiones y camionetas. Yo cerrado. Se están pasando”, dijo en un mensaje de Instagram que posteriormente borró.

En otro aseguró que, “siempre he sido un defensor de la Policía, pero coño, cuanto daño hacen los malos que tienen. Les aviso: perdieron un defensor hoy. No seré enemigo, no soy chantajista, pero que los defienda otro...”

Tras el exabrupto, el actor de Sanky Panky se disculpo con los agentes que fueron a su establecimiento de diversión, con quienes se ve que discute de forma acalorada.

“Hoy fui recibido por el Coronel García de los Santos y luego de una larga conversación llego el Tte. Coronel Lasose, encargado de la patrulla que con la que tuve una situación fuera de lugar el pasado domingo. Gracias a ambos por la receptividad y por aceptar mis disculpas por mi comportamiento fuera de lugar”, escribió en Instagram.