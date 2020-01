Aracely Arámbula deja en evidencia a Luis Miguel como padre

La actriz mexicana Aracely Arámbula ha sido muy discreta con la relación que tuvo con el padre de sus hijos, Luis Miguel. Por años prefirió no mencionarlo, pero ante la insistencia de los medios dejó en evidencia que el intérprete de “Cuando calienta el sol” no es un padre presente con sus retoños Miguel y Daniel.

Miguel cumplió 13 años el 1 de enero, mientras que Daniel celebró ya su 11 cumpleaños el 18 de diciembre. En el día especial de su primogénito ella confirmó que su padre no lo felicitó y que se mantiene alejado de los adolescentes.

En una entrevista con “Al rojo vivo” como parte de su visita a RD en el Cana Dorada International Film Festival, negó que le estuviera solicitando una pensión de más de 30 mil dólares a Luismi y contó que ella los mantiene gracias a su trabajo. “No me ha faltado nada de él. La figura paterna de mis niños es mi padre. Yo siempre he trabajado, no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos viven de mi trabajo”, aclaró.

Aracely hizo énfasis en que no solo se trata del apoyo económico, sino de la educación de los niños. “Lo principal es lo que uno como padre quiere dar...”, dijo.

Además, le envío un mensaje a Luis Miguel: “El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, expresó la actriz.

En tono de broma, dijo que estaría dispuesta a interpretarse a sí misma en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, y no se arrepiente de lo vivido con el “Sol de México”.

Aracely ha demostrado ha dado a entender que lo de Luis Miguel es una prueba superada.