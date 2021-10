$!Así quedó el diseñador Olivier Rousteing tras explosión en su casa

“Hace un año”, comenzó su extenso pie de foto. “Finalmente me siento listo para compartir esto. He estado ocultando esto por mucho tiempo y es hora de que lo sepas”.

“Me desperté a la mañana siguiente en el Hôpital Saint Louis de París. El talentoso personal de ese famoso hospital, que estaba lidiando con una cantidad increíble de casos de COVID al mismo tiempo, me cuidó de manera increíble. No puedo agradecerles lo suficiente”, dijo sobre su tratamiento, y luego agregó, “a los médicos y enfermeras de Saint Louis, y a todos los que me ayudaron durante esta larga recuperación y guardaron mi secreto: un profundo agradecimiento. Los amo”.

“Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué estaba tan avergonzado”, escribió. Mientras se recuperaba, había escondido sus heridas con mangas largas y joyas durante las entrevistas.

“Ahora, un año después, (estoy) recuperado, feliz y saludable”, agregó. Agradeció al personal médico que lo había tratado a pesar de “lidiar con una cantidad increíble de casos de covid al mismo tiempo”, y habló sobre lo afortunado que se siente ahora.

“Después de la tormenta, siempre sale el sol”.