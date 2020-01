$!Bombardean de críticas y bullying a Mariel Guerrero por nombrar a su futura hija Numabela Paquita

La comunicadora Mariel Guerrero volvió a ser frente de las críticas y el bullying en las redes sociales luego de que ella anunciara el nombre de su hija que esta próximo a nacer, producto de su relación con su pareja, el entrenador Juan Carlos Simó. Numabela Paquita Simó Guerrero es el nombre elegido por sus padres.

Guerrero se ha visto en la necesidad de salir en defensa del nombre elegido, el cual explicó su significado: “Numabela” significa alma, aliento de vida, bello y agradable. Mientras que, “Paquita” es en honor a la madre de su esposo, Virginia Francisca.

“Acabo de morirme”, “No es por ser hater, pero ese nombre está como muy fuerte. Numabela será único...”, “Pobre niña con ese nombre” y “Ella no te va agradecer ese nombre, no”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

“Los esposas y esposos no deberían tener un compromiso de ponerle el nombre de la madre ni del padre, más cuando esos nombres son de los 50’60’70. Los niños no deben cargar con dicho compromisos. Por suerte los nombres se cambian...Paquita, ta’ fuerte. “Paquita la del Barrio” vas a escuchar de apodo”, escribió @yndiana_vasquez en la publicación.

La expresentadora de televisión de “Divertido con Jochy”, que salió del aire el año pasado, con mucha seguridad dijo en un video que ella se encargará de que a su bebé no le hagan bullying. “Una persona que se llame Yafreisy, Yuleisy no puede criticar el nombre de mi hija...Si le hacen bullying va estar fortalecida. Yo no quiero un nombre común, yo no soy una gente común”, se expresó en tono airado mediante las historias de Instagram.

Además, Guerrero, quien años atrás lanzó la campaña “Yo me amo” para empoderar a las mujeres sin importar su figura, aunque posteriormente se realizó una operación con fines de salud, le escribió un mensaje a Numabela Paquita, a quien tendrá en brazos próximamente:

“Mi querida y amada hija NUMABELA: Sé que serás y eres desde ya una niña fuerte. Quiero que entiendas que vendrás a un mundo donde no solo te criticarán por tu nombre, por ser distinto y raro, sino por absolutamente todo: desde tu físico, tu profesión, tu personalidad, tus decisiones, hasta tu ropa, etc... Recuerda mija linda que aunque te llames “María, Juana, Laura”, nombres considerados comunes, recibirás críticas y que tu nombre es muy extraño para la sociedad donde crecerás. ¡Pero cógelo chilling!”.

En Instagram, Marola, como también se hace llamar, cuenta con 139 mil seguidores y en su momento recibió muchas críticas tras anunciar su relación con su entrenador, debido a la diferencia de edad.

La comunicadora se realizó una sesión de fotos con un estilo de fantasía denominada la “Ninfa del bosque encantado”, con alas y estrellas, y se la dedicó a su fenecida madre. “Esta sesión de fotos me llena tanto y es tan especial porque se la dedico a mi mamá y las alas tienen todo que ver con ella. A los tres meses de ella partir, encontré un mensaje de ella en FB, de algunos años anteriores, donde me explicaba cómo las águilas, que es el ave más longeva, se renueva para poder sobrevivir”, escribió la futura madre.