$!Chiky Bombom se somete a un “bypass” gástrico y así lo informó

La popular influencer dominicana radicada en los Estados Unidos, Lissette Eduardo, conocida como Chiky Bombom, se sometió al procedimiento bypass gástrico, este lunes 12 de diciembre y 24 horas después hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para contarle los detalles a sus más de dos millones de seguidores.

“Estoy en el hospital, ya operada. Miren mi suero, miren todas mis cosas. Señores ya me operé”, explicó. “Les voy a dar todos los detalles. Me hice la manga [gástrica] con el doctor Abel Bello, el mejor doctor ahora mismo. Estoy aquí en Miami. Yo no lo puedo creer, que yo me operé. Gracias por sus oraciones, gracias por todo. Me siento tan feliz”.

La Chiky Bombom explicó que se sentía muy bien y que hasta ahora no había tenido ninguna complicación. También dijo se educó muy bien antes de tomar esta importante decisión, la cual la llevará a tener la figura que siempre ha soñado.