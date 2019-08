$!Controversia entre Elaine Feliz y educadora Selene Mota: “Elaine siembra el odio a todo el que no se sume a su agenda”

Un fuerte choque entre la educadora y conferencista Selene Mota y la publicista y educadora sexual Elaine Feliz ha dividido las opiniones en las redes sociales. Mota, quien se define también como mentora, alegó que Feliz no tiene argumentos para referirse a la ideología de género ni para hablar de educación sexual.

Luego de un intercambio de comentarios, Elaine le respondió a Selene de forma burlona: “¿Y tu me sigues todavía? Ah, pero es que tu te masturbas con mi contenido. Déjame colar café para celebrarlo”, a lo que Selene Mota respondió haciendo la captura de pantalla de las respuestas de la otra con un largo escrito donde expresó todo lo que piensa sobre la conferencista que promueve el lema: “#HackiemosElSistema”.

Selene comparte el hashtag “Con mis hijos no te metas”, en contra de la Orden del Ministerio de Educación que el propio politólogo argentino Agustín Laje refirió a DL que “está plagada de ideología de género”. En ese tenor y en defensa de Laje, Mota señaló que le preocupa que muchas estén siendo influenciadas por Elaine de mala manera.

“Da vergüenza ajena la forma en la que se expresa, pero no se puede esperar menos de quien a falta de argumentos tiene que recurrir al maltrato y a la burla. Para ser honesta no me importa los términos que utilice para referirse a mi persona, lo que me preocupa -y mucho- es ver la gran cantidad de seguidores que tiene (incluyendo niñas) que están siendo influenciados de muy mala manera, que están siendo engañados, manipulados y confundidos. Elaine no solo es una grosera, también es una INCOHERENTE pues con su accionar saca a la luz su verdadero yo: una mujer DICTATORIAL, BURLONA, ATREVIDA, IRRESPETUOSA y PREPOTENTE. Si no estás de acuerdo con ella eres un oscurantista, neófito e ignorante, pero es incapaz de debatir, de defender sus ideas (huecas) frente a @agustinlaje quien sí domina el tema a la perfección. Más no debe sorprender porque eso es lo que hacen los COBARDES y los que se sienten DESENMASCARADOS”, arremetió Selene en su cuenta de Instagram @seleneescribe.

Esta discusión no ha quedado ahí y la conferencista Selene Mota enumeró los puntos que, según su parecer, se le ha dejado ver a Elaine Feliz:

“Tener la mente muy abierta da espacio a mayor cúmulo de basura; 2. Antes de hackear el sistema debe sanar el suyo; 3. Los muebles de su cerebro son de mala calidad; 4. Las carencias humanas e intelectuales no se pueden ocultar por mucho tiempo; Y me pregunto... Si ese es el lenguaje que usa en público, ¿cómo le hablará a sus empleados, a su familia? ¿A las niñas que forma?”.

Se recuerda que Agustín Laje mediante su cuenta @agustinlaje cargó contra Elaine porque esta no quiso debatir con él en un encuentro organizado cuando el controversial escritor vino a RD. La justificación de Elaine Feliz fue: “No debato sobre ideología de género”, no obstante, días después ella se refirió al tema y dijo lo siguiente: “Mientras no despertemos y sigamos despreciando lo nuestro para idolatrar lo de afuera, nunca creceremos como nación”.

Entonces, Laje terminó diciendo que primero se llevó una gran sorpresa, pues ella “se presenta como experta en temas de género y discurre sobre ciencias sociales” y cuando él buscó sus cuentas para responderle se sorprendió de haber sido bloqueado por ella antes de iniciar el debate.

