$!Dayanara habla por primera vez sobre su ex prometido tras ser detectada con cáncer de piel

La modelo y actriz puertorriqueña, Dayanara Torres, sigue batallando contra el cáncer de piel que le fue detectado en febrero.

Torres, quien fue la esposa del cantante Marc Anthony y Miss Universo 1993, reveló en febrero que fue diagnosticada con melanoma proveniente de un creciente lunar al que no prestó atención.

Lo más impactante de la noticia es que luego recibió otra mas dura: el copropietario de Marvel Studios Louis D’Esposito, con quien estaba comprometida terminó la relación.

Torres no había hablado públicamente del tema, salvo algunos mensajes con indirectas en las redes sociales, pero en una entrevista con People en Español de la que es portada para la edición de septiembre Dayanara Torres se destapa.

Y contrario a lo que se pudiera pensar, de él tiene palabras positivas porque fue quien la instó a chequearse un lunar que tenia detrás de la rodilla derecha.

“Dios le habla a uno de la forma que vas a escuchar y mira que [por] años muchísima gente me ha dicho a mí: ‘Chequéate eso’. [Y] yo no lo hice”, admite Dayanara. “Escuché [a Louis y] quizás ese fue su propósito y toda la vida le estaré agradecida. Su propósito fue eso: hacerme ver que me tengo que chequear y mira lo que creó. Gracias a él encontré esto“, cuenta la jurado del concurso ’’Mira quien baila” de Univisión, según detalla People en Español.

Sobre como se encuentra su corazón tras el rompimiento, refiere: “Voy a enfocarme en lo mío, así es como lo he tomado. Vino a mi vida eso, ahora estoy en lo que tenía que estar y de allí seguir adelante. Aparte de encontrarme y hacerme ver lo que estaba sucediendo con mi piel, [esta relación] también me deja saber que puede ser posible enamorarse. Sé que en algún momento más adelante, algo perfecto para mí vendrá”.

Cuando ambos eran pareja, Torres reveló al portal El Nuevo Día que estaba enamorada y feliz. “Nunca he estado tan feliz en mi vida, por eso estoy tratando de mantenerlo calladito. En algún momento cuando se descubra, si se descubre, ya veremos”, dijo en aquel momento.