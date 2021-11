$!Dominicana Génesis Suero, entre las finalistas de “Nuestra Belleza Latina”

“Me encantó lo que hiciste, te veo en la televisión. Lo de Beyonce también me encantó, la actitud, te amé”, le dijo Giselle emocionada, quien descubrió que no se sabía la letra de la canción, sin embargo su interpretación llenó el escenario.

“Yo siempre he querido estar en este concurso, desde que comenzó, y me veía llegando muy lejos, pero llegar a este punto, depende de mi trabajo también, y de lo que el público ve allá afuera... Qué yo le puedo dar al público, que pueda conectar conmigo para empujar a Génesis, a parte de su talento, de su personalidad, de su historia, a llegar a ser semifinalista. Yo he hecho mi trabajo, pero también el público, y los jueces me han ayudado a llegar aquí”, señaló ladominicana en una entrevista previa a la gala de este domingo.