$!¿Dónde ha estado Alfonso Rodríguez tras anunciar su candidatura presidencial?

"Donde esta Alfonso", "Alfonso no te siento haciendo campaña", "Alfonso tu estas lento" , para los que no entienden que yo tengo que trabajar para mantener a mi familia, para los que no entienden que yo no me he robado cinco mil millones como otros haciendo campaña a tiempo completo, aqui una foto con parte de mi familia y mi esposa Victoria que para poder verlos tienen que visitarme en mi trabajo. YO TRABAJO PARA MANTENER MI FAMILIA. La politica que hago no es de CIRCO como los demás. Y si no te gusta vota por el CIRCO Y que te vaya bien. WAO COMO JODEN.