El historial de hombres famosos que habrían estado con Pablo Alborán

El cantante Pablo Alborán, de 31 años, ha sido una de las últimas estrellas del pop en desvelar que es homosexual. El lo hizo para sentirse «más feliz», y reveló su preferencia sexual por personas de su mismo sexo a través de un sincero video colgado en su cuenta de Instagram.

De acuerdo al periódico español ABC, en el mundillo de la música algunos lo sabían y otros lo intuían, pero nunca se le dio la menor importancia al asunto y, después de tantos años, era un tema ya olvidado en los mentideros del gremio. Por eso la sorpresa invadió a todos cuando decidió finalmente, salir del clóset.

El medio detalla que, a raíz de esto se están empezando a destapar una larga lista de relaciones pasadas, que no han sido confirmadas en ningún momento por el artista. La primera de ellas el 13 agosto 2017 cuando una revista publicó una imagen del cantante en un barco en Ibiza dando un sentido beso a un amigo. «Hace poco estaba en ibiza y una revista me sacó con mi colega Kike en portada. Yo estaba con más amigos y me fui dando besos con todo el mundo, pero en plan cachondeo, en plan bien, ¿sabes?. Mi amigo, además, tiene una niña que sale en la revista», respondió él.