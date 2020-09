$!El polémico challenge en Tik Tok que pone en riesgo la vida de los niños

Dice la frase bíblica que forma parte de la sabiduría popular que “vendrán cosas peores”. Este dicho se cumple a cabalidad con un reto que se ha vuelto viral en la red social Tik Tok en Estados Unidos y en países de Europa.

Y se trata de lo impensable: la peligrosa tendencia de TikTok donde los padres tiran a sus hijos como su fueran una pelota mientras bailan una exitosa canción de rap.

Tomando el estribillo de “Baby” del rapero Blueface, los usuarios de las redes sociales bailan y sincronizan al tiempo que literalmente hacen la misma acción que dice el tema. “No bebé, no podemos tener el bebé. Si no tomas este Plan B, perra, es el plan C ‘

Es el momento en el cual los padres arrojan a sus bebés fuera de cámara, presumiblemente en una cama o incluso al piso por la forma fuerte con que se ha visto lanzar a algunos niños.

Algunos ni siquiera se dan vuelta para comprobar que los niños aterrizaron de forma segura o si resultados heridos.

De acuerdo con un reporte del medio británico Daily Mail con algunos videos, se puede ver que otros arrojan a sus hijos por completo con un movimiento fluido, acunándolos antes de enviarlos por el aire más allá de la vista de la cámara.

“Es alarmante que varios de los padres ni siquiera vean dónde han arrojado a sus hijos para asegurarse de que hayan aterrizado de manera segura, y en su lugar simplemente continúan bailando mientras miran a la cámara”, es parte de la preocupación que circula en las redes sociales.

Hasta el momento no se ha informado sobre acciones legales contra esos progenitores o si se han reportado niños heridos o fallecidos por el desafío de Tik Tok.

En República Dominicana todavía no se ha conocido que padres hagan esta acción con sus hijos en Tik Tok y se espera que tomen conciencia y nunca lo hagan.