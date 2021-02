$!Encuentran muerta a la modelo Kasia Lenhardt, a pocos días de su ruptura con el futbolista Jérôme Boateng

"Ayer tuvo lugar una operación policial en Berlín-Charlottenburg sobre las 6: 30 de la tarde por sospecha de suicidio. Se encontró una persona sin vida en el apartamento. No hay indicios de culpa ajena", dicta el comunicado que provocó una ola de condolencias en las redes.

La joven modelo de a sus 25 años y madre de un hijo, había estado saliendo con el defensa alemán durante los últimos 15 meses, antes de que el pasado 2 de febrero ambos anunciasen su separación. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, aunque no apuntan a terceros.

La influencer Cathy Hummels, esposa del jugador del Borussia Dortmund y ex compañero de equipo de Boateng, Mats Hummels, escribió en su perfil de Instagram: "Probablemente, el odio fuera demasiado para ella. No importa lo que haya pasado verdaderamente, no se puede dar crebilidad a todo. La opinión pública puede ser cruel. Y la verdad, a menudo, es otra. Estoy absolutamente conmocionada y triste. Esto es simplemente desgarrador. Qué desesperada debe haber estado".

Según medios europeos fue el defensa alemán el primero en anunciar su ruptura hace apenas unos días, después de que la propia modelo sufriese un accidente automovilístico.

En las pruebas posteriores a su siniestro, a Kasia Lenhardt le encontraron alcohol en su sangre. Cabe recordar que el propio Boateng acusó a la que había sido su pareja durante estos últimos meses de sabotear su relación con su expareja, Rebecca Silvera.

La modelo no se quedó callada ante estas duras acusaciones y respondió que su relación había llegado a su fin después de una serie de mentiras por parte del futbolista del Bayern y de una supuesta infidelidad constante. Además, la modelo llegó a acusar al defensa de ser "el diablo", y terminó advirtiendo: "Hablaré, pero tengo que serenarme. Por favor, dénme tiempo". Por el momento, la policía alemana no valora su misteriosa muerte como sospechosa, aunque la investigación sigue abierta.

Después de estas declaraciones de la modelo, Jérôme Boateng reconoció en sus redes sociales que "tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi exnovia Rebecca y nuestros hijos".