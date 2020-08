$!Esposa de Franklin Mirabal dice que están separados; el cronista lo vuelve a negar

El periodista y cronista deportivo Franklin Mirabal aseguró nuevamente a Diario Libre que no está separado de la presentadora de televisión Dianabel Gómez.

No obstante, la noche de este jueves, Dianabel confirmó al portal Ensegundos.do la separación desde hace dos meses. “Estoy separada de él hace meses, él no quiere aceptar eso”, dijo en declaraciones al referido portal.

Aunque una fuente de entero crédito aseguró a este medio que están separados, al contactar a Franklin Mirabal por teléfono pasadas las 9:30 de la noche de hoy jueves 13 de agosto, este dijo que no es cierto.

Asimismo, comunicó que ha apoderado a un abogado para demandar a José Peguero. Según amplió Mirabal, “él va a tener que buscar los papeles que avalan en este momento que yo me estoy divorciando”. Agregó: “Que vaya buscando esos papeles que yo los firmé según él y los firmó ella, que lo busque, nos vamos a ver en los tribunales”.

Mirabal, en declaraciones a DL, dijo lo siguiente: “Me desenfrené diciéndole de todo en las redes sociales por la sencilla razón de que Peguero me llamó para preguntarme sobre eso y yo le dije que no, que no me estoy divorciando. Yo lo percibo como un acto de maldad”.

“Vuelvo y reitero, no hay separación, no hay divorcio”.

En tanto que el periodista José Peguero, director del portal Ensegundos.do, también dijo en sus redes sociales que someterá a la justicia a Mirabal y le exigió que le muestre evidencias de que él supuestamente “lo ha extorsionado”.