Harry Styles se sinceró acerca de su relación

El ex integrante de One Direction, Harry Stiles. ( SHUTTERSTOCK )

En su última presentación en el programa radial The Howard Stern Show de SiriusXM, Harry Styles se sinceró sobre algunos temas de conversación que constantemente circulan en las redes sociales desde que su tercer álbum de estudio hizo su debut. El ex integrante de One Direction habló acerca de su incursión en la actuación e incluso dió detalles sobre su romance con Olivia Wilde.

El joven furor dijo que tuvo una experiencia maravillosa al ser dirigido por su pareja, Olivia, a quien conoció en el set de Don´t Worry Darling. Para Styles, actuar es un poco incómodo a veces, ya que tiene que tener demasiada confianza en sí mismo. Es por ello que explicó que poder confiar en el director es un regalo, por lo que trabajar con Wilde fue muy útil y significó una experiencia muy agradable estar en esa película.

Cuando Stern le preguntó al cantante si se había inspirado en su pareja a la hora de escribir sus más recientes canciones de amor, el popular cantante dijo que la mayoría de las veces, cuando se encuentra escribiendo canciones, comienzan con la inspiración de él y luego van mutando y teniendo distintas referencias que pueden o no están relacionadas a Olivia.