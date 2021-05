$!Famosa presentadora de televisión revela el mensaje que Alex Rodríguez le envió por DM

Al igual que su expareja, Jennifer López, Alex Rodríguez parece estar decidido en rehacer su vida amorosa.

Según publica la revista Hola, el exbeisbolista de origen dominicano podría estar en camino a pasar la página, pues ahora que se encuentra soltero se ha revelado una conversación con otra mujer que, a decir de algunos, ha dejado entrever un posible coqueteo.

Según el medio, se ha revelado una interacción privada en Instagram con una bella conductora de televisión. Se trata de la Belinda Russell, quien trabaja en el programa Today Extra, y de hecho ha sido ella quien ha dado a conocer el DM (mensaje directo) que le habría enviado ARod hace muy poco tiempo.

La presentadora de 42 años, quien es conocida por su personalidad divertida, contó que Alex le escribió para elogiarla luego de que publicara un video bailando en el estudio de Channel Nine, al que hace bastante a menudo. “Has tenido un encuentro con una celebridad. Una estrella de la lista A se ha deslizado en sus mensajes directos en qué ... ¿Instagram?”, comentó Richard Wilkins, colega de Belinda, antes de que ella contara lo sucedido. “Me desperté esta mañana, revisando las redes sociales y en mis solicitudes había un mensaje de Alex Rodriguez. Al igual que ARod. Como el ex de JLo”, relató la presentadora.

Y las cosas no se quedaron en la anécdota contada por Belinda, pues después la producción del programa mostró en la captura de pantalla con el mensaje directo que recibió en respuesta a una historia que ella había publicado. “¡Excelente feed!”, escribió el ex beisbolista sin agregar más detalles sobre su cumplido. “Dije: ‘Esto no puede ser real’, así que pulsé y (su cuenta) está verificada”, comentó la conductora, admitiendo que estaba incrédula. Sin embargo, aunque muchos podrían darle otras interpretaciones al DM que ARod le envió, ella se mostró convencida de que se trató de un cumplido al contenido de su programa.