$!Famoso actor Mario Casas se despide de la República Dominicana

El famoso actor español Mario Casas estuvo disfrutando de las bellezas de Quisqueya junto a su familia, específicamente en la zona de Punta Cana, en la región Este.

Al montarse en el avión que lo condujo de regreso a la Madre Patria, Casas escribió: "Te veo pronto, gracias".

De esta manera agradeció a República Dominicana por sus vacaciones. En poco más de cuatro horas el post colgado en Instagram logró más de 371 mil 'me gusta' y alrededor de 4,432 comentarios en la red social donde suma 6.7 millones de seguidores.

Casas y sus hermanos Sheila, Óscar, Christian y Daniel y sus padres pasaron unos días de descanso y aventura en la media isla caribeña.

Los Casas compartieron imágenes desde el Hoyo Azul en Scape Park de Cap Cana, en las playas de Bávaro y otros paisajes de sol y arena.

El Ministerio de Turismo dominicano le respondió en inglés: "See you soon" (Te veremos pronto).

El actor participó en una jornada de restauración ecológica en Palmilla, Parque Cotubanamá bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Sky Tours.

“Les contamos que no solo está disfrutando de nuestro país, también está aportando a su restauración”, informó la institución pública a través de su cuenta de Instagram, refiriéndose a Casas.

“Good morning” (buenos días), escribió el ganador del premio Gaudí a mejor actor en una de sus historias de Instagram, durante su primer día en el país, donde mostró la vista paradisíaca que disfrutaba desde las instalaciones de Barceló Bávaro Grand Resort.

El ganador de Premio Goya a mejor actor por la película "No matarás" (de David Victori), se dio a conocer en la series de televisión "Sin Miedo a Soñar" y "Los hombres de Paco".

Un filme muy popular entre los jóvenes fue "Tres metros sobre el cielo".