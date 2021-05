$!Famoso youtuber Mario Aguilar dice superó su “miedo al rechazo” tras revelar que es gay

Tras hacer público que es gay, el comediante y youtuber mexicano Mario Aguilar considera que aún falta mucho por hacer para combatir la violencia hacia la comunidad LGBT+ y disfruta el haberse quitado la 'coraza' que tanto peso le causaba, con su EP 'Quiero llorar'.

'Creo que me había tardado demasiado. El miedo que uno siente siempre es al rechazo y es algo que quiero decir, que el rechazo siempre va a estar, entonces, es algo a lo que no le tenemos que tener miedo', asegura Aguilar en entrevista con Efe.

A inicios de mayo, el comediante, famoso por sus imitaciones de las madres, decidió publicar un video con su pareja. Era la primera vez que hacía algo así y el miedo que tenía se convirtió en fuerza para seguir adelante con sus proyectos.

Entre ellos, la canción 'Hoy decido decidir', que forma parte de su producción musical y que es un himno de libertad en el que expresa sus miedos y dudas de aceptarse abiertamente gay.

'Lo que subí en Tik Tok fue algo que me salió de la nada, lo que menos planeas mejor sale. Yo llevaba mucho tiempo pensando en esto de la canción y del EP pero ese día no lo pensé, y la aceptación fue muy buena, leí los comentarios y empecé a sentir que me había tardado demasiado', recuerda.

Según cuenta, uno de los miedos más grandes que tenía era que las señoras, gran porcentaje del público que lo sigue, lo abandonaran.