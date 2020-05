$!Figuras públicas dominicanas salen en defensa de Tony Dandrades ante insultos de El Pachá

El veterano comunicador dominicano Tony Dandrades vivió este miércoles uno de los episodios más desagradables de su carrera cuando su trabajo fue descalificado en vivo por el animador Frederick Martínez El Pacha, en medio de un intento de reconocimiento a su extensa carrera en los medios de comunicación a nivel internacional. “Al hermano Tony Dandrades le tenemos mucho cariño y lo respetamos, Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido; hace una historia de 1 minuto 30 segundos durante 20 años; le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, así si es bueno, fájate a producir como aquí”, fueron las palabras del polémico animador de “Pégate y Gana” , mientras dividían la pantalla con Dandrades que calificó la acción del productor del espacio como un golpe bajo tras las críticas que hizo a la calidad de la televisión criolla. Entre otras declaraciones, durante en programa; El Pachá aseguró que a Tony no le han cancelado de Univisión porque en las plantas televisoras de Estados Unidos, hay una cuota de que tiene haber algún negro en pantalla. Tras este incidente numerosas figuras de la música y la televisión han salido en defensa del corresponsal de Primer Impacto, destacando la calidad profesional de Dandrades y exigiendo respeto para él. La productora de televisión Edilenia Taktuk, con quien Tony trabajó recientemente en el especial “Muestra tu corazón”, señaló lo siguiente: “Respeto, una palabra que ha sido una constante en la carrera de Tony Dandrades. Tiene un respeto desbordado por el impecable trabajo que hace, un respeto por su profesión, por los televidentes, por su manejo personal, por los artistas, por su entorno, por sus amigos, por su familia”.

El Alfa también se refirió a la calidad profesional de Tony.

La periodista y expresidente de Acroarte Marivell Contreras, quien dijo estar muy indignada con El Pachá. «No es así... No puedes seguir diciendo todo lo que te llegue a la cabeza sin tener consideración del otro... Ni sentido de patria! Por favor no pongan comentarios ofensivos... Estamos defendiendo el respeto... A veces cuando uno está en vivo se aturde cuando le pasa algo así y cuando Ivan se dio cuenta de que se le iba de las manos y que no podía controlar a la otra persona cortó. El es muy cuidadoso con sus producciones...», expresó Contreras. De su lado, el cantante Pavel Núñez expresó el amor y cariño que siente hacia Tony en quien reconoció tener un vocero digno, un caballero correcto y de fina estampa.

«No me puedo dormir sin antes decirle a mi amigo @tdandrades lo mucho que lo quiero, admiro y respeto, y recordarle que el irrespeto de pocos no es comparable con el cariño de muchos, que en ti tenemos un vocero digno, un caballero correcto y de fina estampa que permite el orgullo colectivo de los dominicanos al verte representarnos... TONY, DEJA QUE PRUEBEN AL MORDERSE LA LENGUA SU PROPIO VENENO, QUE LOS DEJE EN EVIDENCIA SU ENVIDIA... QUE DE ALGUNAS PERSONAS LO QUE PODRÍA OFENDER SE VUELVE HALAGO, PUES ELLOS DAN LO QUE TIENEN Y QUEDA A LA LUZ LO POCO QUE LES QUEDA, aquellos que se alimentan devorando la reputación de los nobles, dejan de manifiesto su frustración por no ser TÚ MI QUERIDO TONY!!!» El actor dominicano, Carlos de la Mota catalogó a Dandrades como «un Gran Orgullo DOMINICANO !!! Me siento tan Orgulloso de ti, de tú trabajo, de tu trayectoria, de tú vida ejemplar y sin escándalos !!! ... @tdandrades eres #orgullodominicano ????????????»

De su lado, la actriz Rob Mariel catalogó como una «desconsideración» la actitud tomada por Ivan Ruíz al permitir la interferencia de El Pachá «Mientras en las cadenas internacionales reconocen su trayectoria, @ivanruiztv permite esta desconsideración en la producción del Show. Un programa que ha sido ícono de la televisión dominicana y tan querido por el pueblo. . CUANDO VAMOS A VALORAR LO NUESTRO? ???? Dónde está la ética? . Honestamente @elpachaoficial con toda la trayectoria que tienes no has hecho uso ni de la prudencia, ni del respeto y no sabes de lo que estás hablando»