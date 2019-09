$!Francisca Lachapel y su novio italiano comparten su historia de amor

View this post on Instagram

@franciscalachapel y su prometido engalanan nuestra nueva portada. "Quiero estar con este hombre toda mi vida", dijo la presentadora de @Despiertamerica. Si quieres leer todos los detalles sobre esta historia, solo da clic en el link de nuestra biografía. ¡El amor verdadero sí existe!??•??:@amanda_julca