$!Frida Sofía se arrepiente de reaccionar en contra de Alejandra Guzmán, pero reitera abusos

Un día después de que Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán mostrara en un video unos supuestos moretones acusando a su madre de maltratarla, al punto de la joven proferirle insultos y hasta llorar, ahora ella publicó en sus redes sociales un comunicado donde dijo sentirse arrepentida por su comportamiento.

Sin embargo, la joven de 27 años que confesó medicarse contra la depresión le echó tierra a su progenitora alegando que sufrió mucho por las supuestas adicciones de su madre.

“Me arrepiento por actuar de esta manera. A veces el dolor me gana. Me da coraje que dijera que yo tengo un desorden mental cuando solo estoy tratando de superar el dolor que ella me ha causado. La gente que está cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales... El coraje que tengo es dirigido a esta terrible enfermedad que se llama adicción, algo que nunca pudo combatir”, escribió.

Concluyó en que lo mejor es que estén separadas.

Frida Sofía acusa a La Guzmán, como también es conocida, de maltratarla física y emocionalmente.

No obstante, Alejandra dice que ha recibido golpes de su hija.

El eterno pleito tiene a ambas mujeres heridas.