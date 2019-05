Gerald Ogando rompe el silencio sobre su suspensión de programa radial

El humorista Gerald Ogando finalmente se refirió a la suspensión del programa “Sin Filtro Radio Show” a través de su canal de YouTube.

Negó que su suspensión fuese por una confrontación con su compañera de programa Amelia Alcántara, aunque sí confirmó que hubo un percance.

“Ciertamente hubo una confrontación con ella el día viernes pasado, pero no es como lo están diciendo...Yo llego a la emisora, Amelia como siempre muy puntual ya estaba ahí. Yo veo que se le acerca al maestro Cristian Casablanca y le pregunta qué, que quiere que le pregunte, yo le dije: entra al grupo ya Robert dijo cuál es la temática”, a lo que según él la joven se exacerbó y le contestó de mala manera.

“Me siguió ofendiendo y yo le fui respondiendo..., luego de la confrontación yo le dije que lo único que quería era que las cosas en el programa salieran bien.

Sobre el manejo de los ejecutivos del espacio Gerald señaló: “Yo respeto como cada ejecutivo maneja su empresa. El fallo de Santiago Matías como productor y propietario del espacio..., fue no escuchar las dos campanas. Papi escuchar las dos campanas.

Es algo tan simple como ¿Gerald, qué pasó?, ¿pasó así? y luego que yo te expliques tú me crees o no me crees. Y como dueño del programa estás en todo tu derecho de suspenderme, de cancelarme, de sustituirme, pero no fue bonito como así, que lo que ella dice, ya eso es. No mi amor tienes que escucharme a mí, porque yo también trabajo ahí”, expresó.

Ahí procedían dos cosas -continuó- o nos escuchas a los dos o nos cancelas a los dos, porque fue un debate de dos”.

También desmintió que sea una persona conflictiva. “Vamos a ser consciente, hablemos con estadísticas...me pueden descontar mi sueldo por cada pleito que haya tenido”, retó.

¿Cómo se ha visto afectado?

Aseguró que la difamación de que, supuestamente maltrató a Alcántara a afectado su imagen. “...Yo trabajo para muchas marcas, la imagen pulcra de una figura pública vale mucho, porque uno vive de su imagen y su comportamiento, ninguna marca importante van a trabajar con un hombre que maltrate a una mujer”, señaló y pidió a Santiago que se retracte y que le ofrezca unas disculpas públicas.

Muchas de las reacciones destacaron su profesionalismo al responder y el mal manejo de los dueños del espacio.

“Una respuesta profesional, el no los ataco a ninguno de ellos, más sin embargo ellos si a él, tienen que tener un mejor manejo Alofoke” y “creo que hubo mal manejo y falta de sinceridad, si había algún mal estar con tus compañeros ellos debieron decírtelo para solucionarlo”, fueron dos de los comentarios.