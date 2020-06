Gerald Ogando une la farándula y la política con frase de Bulin 47: “Esto no se sabe donde vaya a parar”

Sobre la frase, que ya es repetida en las redes, fue parte de una declaración de Bulin 47 en un video que colgó en sus redes sociales en mayo, en el que vestido de motorista, como recordando cuando no era famoso, este invitó a salir a ‘conchar’ porque no se sabe cuando se volverá a tocar una fiesta. Aunque fue en modo de broma, el urbano dijo: “Esto no sabe donde vamos a parar así que saca tu motor en una agencia y tu chaleco y dale pa la parada a $25 y a $50 ya ustedes saben toy en la 5 esquina en Capotillo, también hago delivery”.

Es por esto que al humorista y creativo de radio y televisión, Gerald Ogando , se le ocurrió unir la farándula y la política sobre una pista de dembow y con la frase del cantante urbano Bulin 47: “(Sic) Esto no se sabe donde vayas a paral”.

Estos días en cuarentena por el coronavirus no han dejado de sacar el lado creativo de los humoristas. Y es que cada día en nuestro país salen a la luz noticias e informaciones de todo tipo, sin contar los conflictos, los dimes y diretes de los políticos y de las figuras de la farándula, que sirven de material para los cómicos.

“Tengo más de cinco años haciendo un segmento llamado “El RapSumen de la semana”. Tuve un tiempo sin hacerlo y muchos de mis seguidores empezaron a pedírmelo nuevamente. Decidí entrar a Twitter e Instagram a nutrirme de informaciones y vi que eran tantas las noticias política, espectáculos, deportes y más que me dije a mi mismo -“Mi mismo, este país produce demasiado contenido, no podemos esperar una semana para informar con buen humor y música, así que vamos arriba”- y así retomamos el #RapSumen pero ahora con otro nombre “Eto no se sabe donde vayasapral”, comenta a DL.

En los videos Ogando ha mencionado las polémicas con el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, la entrevista de Margarita Cedeño y su admiración por Chayanne, la polémica entre David Ortiz y Cristian Casablanca, Santiago Matías y Lápiz Conciente, El Poeta Callejero y Shadow Blow, la queja de los vendedores de mascarillas, la extensión del estado de emergencia, las declaraciones de Leonel Fernández hacia Gonzalo Castillo, Luis Abinader que dio positivo al COVID-19 entre otros temas.

Producido por Jayon The Mask, ingeniero de mezcla y productor musical, Gerald Ogando rima en varios versos más de cinco tipos de noticias.

“Siempre he apostado a la calidad. Pero en estos días en casa sin muchas cosas que hacer me motivé a estar activo en las redes, por eso me inventé esta cherchita fácil y básica de un minuto de noticias y se han vuelto virales” explicó Gerald, quien también realiza monólogos, greguerías, y escribió el guion de “Café para dos”, que fue protagonizado por Pamela Sued y Lápiz Conciente en el 2016.

Geraldo Ogando, quien fue pupilo de Jochy Santos en sus programas de radio y televisión y tiene su propio canal de YouTube dice que la fórmula para mantenerse es la variedad. “Yo creo que la variedad. Yo fui cantante con el dúo Confucio y Boperó, pegamos el tema “Ma’ bueno que e’ así”. También he compuesto temas para Chiquito Team Band y otras agrupaciones, estuve en los programas de Jochy Santos, con Mariasela Álvarez, he actuado en películas. Formo parte de la Opción 13.0 de Telemicro. Mi canal es de todo”, manifiesta.