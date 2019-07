$!Hija de Alejandra Guzmán la acusa de maltratarla; muestra golpes

La eterna guerra que inició Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, al parecer no dará tregua.

La hija de 27 años de la cantante, quien confesó medicarse contra la depresión, a diario escribe mensajes en sus redes sociales insultando a su madre y este martes sorprendió con un video donde muestra unos supuestos moretones, donde asegura que Alejandra Guzmán la golpeó.

Frida Sofía acusa a La Guzmán, como también es conocida, de maltratarla física y emocionalmente.

Entre llantos, luego de expresar palabras impublicables sobre su progenitora, dijo que “jamás le he levantado la mano a mi mamá, y si lo hice fue para quitármela de encima. Está loca”, expresó. “No he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale”, agregó.

“Es un orgullo”... explícales esto @laguzmanmx !!! Vieja loca”, escribió Frida Sofía en Instagram al enseñar los moretones en los brazos.

Sin embargo, en una entrevista con El Gordo y la Flaca, Alejandra Guzmán confirmó que su hija sufre trastorno de la personalidad.

“Ella necesita ayuda. Aunque tiene un apartamento hermoso, camioneta, y tiene todo para ser feliz, ella necesita amor propio, necesita pedir ayuda. Yo he hecho todo lo posible. La he tratado con terapeutas por ocho años”, expresó la intérprete de “Día de suerte”.

Alejandra afirmó que Frida Sofía es alcohólica y dejó entredicho que su hija es quien la ha golpeado: “Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante a El Gordo y La Flaca.

Pero nada ha funcionado, según comentó. Hace poco la joven, que desea ser cantante, acusó a Alejandra Guzmán de relacionarse con su exnovio, el modelo Christian Estrada.

Y por si fuera poco, se ha encargado de filtrar las conversaciones que tiene con su progenitora.

Pero ni su abuela, la famosa actriz y productora Silvia Pinal ha podido mediar en esta dolorosa y pública situación.

Mira los videos.