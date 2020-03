$!Karen Yapoort da a conocer que se sometió a cirugía de nariz

Mensaje de Karen Yapoort

“5 days Post Rhinoplastic (5 días post rinoplastia). Todos saben que para el Miss República Dominicana unos años atrás me hice la rinoplastia (Sin Necesitarla ) y fuikiti ¡me la embromaron por estar de intensa! Y desde entonces, recibí muchas críticas de ¿por qué NO me arreglaba la naricita?

¿Qué qué esperaba? Y un sin número de cosas. Pues como todo lo que he conseguido en MI VIDA No requería De MI NARIZ , Si No de mi CABECITA, pues lo solté hasta que llegara el momento☺

Y pues ese momento llegó, unos de los 10 mejores cirujanos plásticos faciales de Estados Unidos puso sus maravillosas manos sobre este rostro, y claro después de Dios todo salió Bien!!! Aún bien hinchada, pero bien y en recuperación. ThanksGod, ¡Gracias a mi esposito que me concede mis caprichos y necesidades!

A mis amigas que están conmigo atendiéndome. @camilamejia16 @karylazala se armó, a dar Nariiiii y rostraaaa! ¡Un beso a tod@s !”.