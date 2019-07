$!Karina Larrauri explota contra Leonel Fernández

Su mensaje al expresidente dominicano

No me digas que te importa la Constitución cuando ya la historia te colocó en el lugar donde están aquellos que solo defienden sus intereses personales y no el de todos los dominicanos.

No me mientas con caminatas vacías de propósitos y llenas de papeletas envenenadas con mentiras.

No te pongas de mi lado ahora, cuando por muchos años me diste la espalda.

No insultes mi inteligencia vistiéndote de ovejita cuando ya todos conocemos al lobo ¿o al león?

No me convoquen a nada hasta que salgan todos los que están y estuvieron y que solo han dejado la estela de corrupción e impunidad.

No me mientas. A mí no.