$!La Chilindrina y Luis Miguel tuvieron una escapada romántica

María Antonieta de las Nieves, de 68 años, quien ha encarnado por décadas el famoso personaje de “La Chilindrina” en el “Chavo del Ocho” de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) reveló en un programa peruano que en los años 80 tuvo una escapada romántica con Luis Miguel en Acapulco.

Durante una entrevista en el programa “El valor de la verdad” tuvo que responder algunas preguntas validadas con polígrafo.

La segunda pregunta que le hizo el presentador Beto Ortiz decía: “¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”.

Luego de pensarlo un poco y respirar, respondió: “La verdad es que sí” y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

“Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres ‘la chilindrina’. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado’”.

Era la época en que Luis Miguel comenzaba su carrera con canciones como “1+1=2 enamorados”. “Ya hace tiempo de nuestros amores”, dijo el personaje de “El Chavo del 8”, según detalla el portal Infobae.

El presentador le recordó que de ese encuentro con “El Sol” los paparazzi lograron tomar una foto, que se presentó en el programa y “La Chilindrina” dijo que era una prueba “para que él no diga que no fui su primer amor”.

El personaje comentó que disfrutaron de un atardecer “tan bonito y tan romántico”.

En tono de broma, el presentador Beto Ortiz le preguntó qué hubiera hecho “Don Ramón” si se enteraba de que su hija estaba con Luis Miguel, y la respuesta fue más que hilarante: “Le sacaba toda la lana (dinero) y pagaba los 10 meses de renta que debía en la vecindad”.

Luis Miguel, de 49 años, no ha declarado nada al respecto. Y es que no confirma ni desmiente, lamentablemente. Por eso “El Sol de México” es tan enigmático.