$!La respuesta de la esposa de Chyno Miranda al ser criticada por “abandonarlo” en medio de su enfermedad

El reconocido cantante de origen venezolano Miguel Ignacio Mendoza conocido como Nacho, habló sobre el presunto rompimiento de su amigo y excompañero musical Chyno Miranda con su esposa Natasha Araos. Pidió que no lo relacionen con la polémica, pues según muchos la decisión de la esposa del cantante llegó tras la presentación juntos en Premios Juventud.

“Que preocupante, estoy preocupado de que me escriban a mi, otra polémica levantada yo les pido de corazón que no me involucren en esos temas polémicos se los imploró, lo que es de mi compañero de él es”, dijo Nacho.

“Yo no tengo la autorización de ella para usar su imagen, no puedo usar la imagen de alguien que no me ha dado su consentimiento”, agregó en el video que el artista subió a sus historias de Instagram y que rescató el portal Más Vip.