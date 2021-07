$!Las predicciones de vidente dominicano para Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo retomando su relación amorosa a solos días de la ruptura de la Diva del Bronx con el exdeportista de origen dominicano Alex Rodríguez.

Para ver el futuro de esta relación la revista “People en español”, consultó al denominado Niño Prodigio, y este aseguró que hay algo que la Diva del Bronx debe evitar a toda costa si quiere que la relación prospere.

“Yo siempre le he dicho a Jennifer López, siempre se lo he dicho: que ella no puede casarse”, expresó el astrólogo y vidente al aparecer en una edición reciente de People VIP. “Hay personas que no pueden casarse energéticamente no pueden estar comprometidas y ella es un ser libre. Su espíritu que ella tiene me dice que no quiere que ella tenga un hombre fijo. Ella puede tener un hombre, pero no matrimonio, no compromiso, no casamiento”.

“Tu sabes que ella cambió de un Leo para otro Leo. No creo que sea tan rápido, aunque ustedes no lo crean”, prosigue el Niño al explicar que coincidentemente tanto AROD como Ben Affleck nacieron bajo el mismo signo astrológico. “Ya ellos venían...no es que ella le estaba pegando cuernos [a Alex Rodríguez]. Mis seres de luz me dicen que ellos nunca dejaron el romance. Que siempre había una comunicación”.

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados el pasado 15 de julio visitando una lujosa mansión de Los Ángeles con valor de $65 millones, ¿piensan mudarse juntos?

El ascendente de Ben Affleck es Escorpio, entonces ahí está la parte espiritual que ella ve en él”, explica nuestro astrólogo de cabecera. “Ella lo quiere pero también lo quiere con pena, no sé porqué siento eso. Él tiene un gran problema que es una adicción”.

“Tienen muchas cosas en común. Hay muchas cosas que sí tienen mucha similitud. La relación con [AROD] era de negocios, para invertir”, asegura El Niño. “Pero Ben no enseña tanto. Cuando vean a Ben Affleck y Jennifer van a ver que la que más va a brillar es Jennifer. Porque la parte del signo de agua, que es Escorpio, deja que ella brille. Y más puede dominar Jennifer López a Ben Affleck que a AROD”.