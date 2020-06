$!Lo nuestro duró un suspiro: famosos y sus matrimonios fugaces

Visto y no visto, así han sido algunos matrimonios protagonizados por algunos famosos como Pamela Anderson con Jon Peters o Nicolas Cage y Erika Koike, entre otros . Desde poco más de dos días a poco menos de tres meses, estos son algunos ejemplos de enlaces fugaces de algunas estrellas que demuestran que, “hasta que la muerte os separe”, puede ser solo una frase hecha.

Él, Dennis Rodman, era uno de los deportistas del momento y estrella de la NBA. Ella, Carmen Electra, era una de las actrices que daba vida a una de las vigilantes de la playa en la serie “Baywatch”. Y fueron pareja. Se casaron en noviembre de 1998, pero su felicidad matrimonial duró tan solo nueve días.

Para Nicolas Cage era su cuarta boda. Dio el sí quiero a la maquilladora Erika Koike. Fue en marzo de 2019 y pudo contar los días que estuvo casado con una mano: cuatro días duró el matrimonio.

En el pódium de los matrimonios que duran poco más que un suspiro están Britney Spears y su amigo de la infancia, Jason Alexander. Se pusieron los anillos y prometieron sus votos después de una jornada de fiesta. Al final estuvieron casados 55 horas.

El matrimonio es para siempre... mientras dure. Eso debieron pensar estos famosos que se lanzaron a dar el sí quiero y se prometieron un amor eterno que, en algunos casos, duró poco más que un suspiro. Algunos pasan ligeramente del año, otros se acercan y otros ni siquiera completaron un mes o una semana.

He aquí algunos de los matrimonios que duraron, como dice el cantautor español Joaquín Sabina: “lo que duran dos peces de hielo en un `wiski on the rocks´”.

Dennis Rodman y Carmen Electra