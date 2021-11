$!Los actores Matías Novoa e Isabella Castillo ponen fin a su matrimonio de dos años

Tras dos años de matrimonio, Matías Novoa e Isabella Castillo decidieron poner fin a su relación. El anuncio de su rompimiento toma a todos por sorpresa, pues apenas hace unas semanas, el pasado 11 de octubre, celebraron su segundo aniversario de bodas y en sus perfiles de Instagram compartieron emotivos videos y fotografías juntos, dejando ver que estaban pasando por un buen momento como pareja.

Fue a través de sus redes sociales donde los actores informaron a sus seguidores sobre su ruptura. Los actores se dedicaron unas palabras llenas de afecto y respeto, a pesar de que ahora tomarán caminos separados.

La noticia de su separación se confirmó el 31 de octubre, cuando la actriz cubana y el actor chileno informaron que decidieron poner fin a su matrimonio. Pese al dolor de la separación, Isabella Castillo y Matías Novoa agradecieron por todo lo que vivieron juntos y demostraron el amor que se siguen teniendo.

“El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo... el amor nunca deja de ser”, continúo la actriz cubana, para después revelar que deja libre a quien fuera su gran amor: “Matías vuela, sé feliz”, escribió la actriz, conocida por protagonizar la telenovela juvenil Grachi. Castillo acompañó su publicación con varias fotografías de su boda religiosa con el actor chileno.

Matías Novoa, por su parte, inició su mensaje en Instagram agradeciéndole a Isabella Castillo por todo lo que vivieron juntos y destacando que siempre hubo alegría en su relación. “Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegría!!”, escribió.

Luego le agradeció a Isabella Castillo por todo lo que aprendió a su lado y recalcó que el amor siempre estará presente entre los dos. “Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guardan. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá”, recalcó.