$!Muere niño de seis años que se hizo viral en redes por una rara enfermedad

El cielo recibe un nuevo angelito. Antwain Fowler, un adorable niño que se volvió viral por el video Where We About to Eat at, ha fallecido a la edad de 6 años.

China, la madre del menor compartió la noticia este domingo al publicar un estremecedor post diciendo: “El dolor de mi corazón es como ningún otro. ¿Por qué, Dios? Nunca en un millón de años [me imaginé esto]. ¡¡¡¡¡Mi corazón se ha salido de mi pecho!!!!”

Según un artículo de People en español, aunque no se ha revelado aún la causa de su fallecimiento, se sabe que desde el 2015 el nenito luchaba contra una rara enfermedad: la neuropatía autoinmune. Dicho mal que ataca al sistema y hace imposible que la absorción de los nutrientes de los alimentos.

Siendo apenas un bebé tierno y cachetón, el nenito saltó a la fama con el video que ha sido visto más de 24 millones de veces en YouTube, tras su publicación en noviembre de 2018