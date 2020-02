$!¡Nació Numabela Paquita!

View this post on Instagram

Yo creía saber lo que quería en la vida, hasta que llegaste tú... Mi aliento de vida, bello y agradable. Mi #BabyNumabela #MiniñaBonita ... AMANDO esos piecitos envueltos en #LaMantitaDeAbuelaDelia . #LaFamilitaSimóGuerrero está completica y feliz @jc_simo . . Nació fuerte y saludable 25 de Febrero 2020 y desde ya dándonos mala noche con gujjjjjto. . ¡A mimir que el trasnoche es fuershhh!