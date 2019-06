Reacción de joven que asegura ser hija de Villalona a resultados de prueba de ADN

Su reacción

Déjenme hablar de este tema, en una entrevista el honorable Fernando Villalona dijo que hacia dos días se había hecho la prueba de ADN y que los resultados salían en 15 días, pero que él estaba seguro de que yo no era su hija. Esta prueba de ADN se hizo hace 6 días laborables sin contar sábado ni domingo. Ayer y hoy llamé al laboratorio y me dijeron que los resultados no estaban listos que son 10 días laborables para que salieran los resultados. Yo fui quien pagó por la prueba, su abogada puso la fecha de un día para el otro y yo tuve que comprar mi vuelo el día antes de viajar para poder estar en la prueba; ellos planeaban hacerlo sin mi presencia y tremenda sorpresa se llevaron al verme.

Su abogada dijo que él viajaría el día siguiente fuera de el país, que por eso tenía que ser ese día el día 4 de junio. Cuando llegaron a la clínica la dueña bajó de su oficina a recibirlos y cuando se terminó la prueba, él subió a la oficina de la dueña y yo le dije a mi abogada -estas conexiones no me gustan-

Hace unos días tenía una inquietud y le pregunté a mi abogada en caso de que la prueba salga negativa porque ellos paguen para que sea así se puede hacer en otro lugar y ella esperara los resultados, yo sabía que ellos iban a comprar esa prueba, pero hay un Dios que no se quita de donde está. Yo no lo hago por interés económico. Gracias a Dios trabajo; me va bien, tengo mi negocio. Es mi tranquilidad emocional. No porque él es Fernando Villalona, él es un ser humano igual que yo que cuando se muera se lo comerán los gusanos de igual modo.