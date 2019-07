Sandra Berrocal niega ruptura con Crazy Desing haya sido por infidelidad

La comunicadora Sandra Berrocal abrió su corazón y habló con Luz García sobre su separación con el padre de su hijo Crazy Desing. Ella aseguró entre lágrimas que desconoce la actuación de su ex esposo en redes sociales, y señaló que no está preparada para verlo con otra persona.

“No, no puedo ser hipócrita, pero no... no creo que él públicamente salga con una persona cuando no tenemos ni un mes y pico dejados. No lo asimilo y si lo hace es porque ya estaba”, respondió la modelo tras ser cuestionada sobre si estaba preparada para ver al artista con otra persona, durante la entrevista emitida este domingo en el programa Noche de Luz, en Antena 7.

Berrocal dijo desconocer el comportamiento del artista: “Él está viviendo su soltería yo diría, es que de verdad yo no asimilo lo que está pasando ahora mismo, yo lo desconozco totalmente”.

Lea también: AUDIO: Sandra Berrocal habla del final de su relación con Crazy Design y Ante rumores de divorcio, Sandra Berrocal dice: “Para ser feliz se necesita amor propio”