$!Sebastián Rulli: No soy tiktoker, soy Sebastián haciendo lo que se me antoja

Desde su punto de vista, la red social ha sido un escape muy importante en esta época de confinamiento y una gran oportunidad de mostrar los dones e ingenios que cada persona tiene.

'Tik Tok de repente explotó en un momento en donde todo mundo necesitaba una válvula de escape y ahí se reflejaron muchas vetas artísticas de todos y compartimos un poco de alegría', comentó.

Sin embargo, el actor de 45 años también califica de 'complicada' la dinámica de la aplicación y sabe que está dirigida a un público que es más joven. Sin embargo, su pareja lo empujó a perder el miedo.

'Todavía no lo tengo claro, cada que me meto a tratar de hacer algo me puedo tardar mucho más de lo que me imagino, es todo un reto, pero se lo debo a Angelique que fue la que me insistió. Ella es mucho más abierta y divertida que yo en ese sentido, ha sido maravilloso y se lo agradezco', detalló.

REESTRENO DE 'EL DRAGÓN'

Rulli ha formado una extensa y exitosa carrera en el ámbito televisivo, siendo las telenovelas su fuerte. El actor es recordado por haber participado en telenovelas como 'Rubí' (2004), 'Teresa' (2010) y 'Papá a toda madre' (2017).

Ahora, su carrera se ha transformado y de las telenovelas ha dado un paso a las series de plataformas digitales y espera pronto poder llegar al cine.

Fue con la serie 'El Dragón: El regreso de un guerrero' estrenada en el 2019 con la que debutó en plataformas. Actualmente celebra su llegada a la televisión abierta el 22 de julio por Las estrellas, situación por la cual no puede ocultar su emoción.

'Este fue el momento esperado desde que supe que iba a poder interpretar al Dragón, quería saber qué opinión y de qué manera lo iba a recibir el público de televisión abierta que es al que estoy acostumbrado y el que me ha dado una carrera sólida', confesó.

El protagonista de la serie interpreta a Miguel Garza, un hombre hermético, correcto y reservado que tendrá que regresar de Japón a México ha hacerse cargo del negocio familiar, un cartel de tráfico de drogas del que él no estaba enterado.

Aunque se relacionen las drogas y la violencia en la trama de la serie, Rulli aseguró que no se trata de una historia más sobre el narcotráfico en la que suelen engrandecer a figuras sin moral que buscan hacer el mal, pues explica que como actor y padre busca dar el ejemplo y no apoyar este tipo de temas.

'Este es un personaje que quiere revertir esa situación, tal vez suceden muchas cosas que pueden generar controversia pero Miguel quiere modificar desde dentro toda la violencia, la ilegalidad, las muertes injustificadas, la corrupción. Él es un vengador anónimo dentro lo que es este mundo y el mensaje que quiere dejar es positivo', aseveró.

También resaltó que la serie es completamente diferente a lo que el público está acostumbrado a ver en televisión abierta y dijo que 'tiene de todo, escenas con coches, golpes, mucho romanticismo, un poquito de cada cosa para que toda la familia esté pegada a la pantalla'.

Tras su actuación en 'El Dragón', Sebastián adelantó que está entusiasmado con poder ser parte de una película de la que poco puede decir, pues a penas se está gestando, y espera poder regresar al teatro en cuanto sea posible su reactivación.

Mónica Rubalcava (EFE)