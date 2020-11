Sergio Carlo responde insinuaciones sobre su sexualidad: "No me ofende"

Muchos "haters" o admiradores frustrados se dan a la tarea de atacar a las figuras públicas, sintiéndose con el derecho de insultarlos y cuestionarlos por el hecho de tener un trabajo que los expone ante un público masivo.

El comunicador Sergio Carlo ha sido el blanco predilecto para estos ataques. Sin embargo, sus respuestas siempre crean controversias.

Tras ser cuestionado sobre su preferencia sexual, el también actor respondió a las insinuaciones sobre una supuesta homosexualidad de forma contundente.

“No me ofende, y no debe ofender a nadie ser de la comunidad LGBTQ... ahora que te digan ladrón, corrupto, hipócrita y oportunista... ahí me preocuparía... pero que presenten evidencia de esto”, escribió en Twitter.

Sergio habló en esos términos como respuesta a Yamil Mazara, quien dijo que la preferencia sexual de alguien no debe ser relevante. "No me ataquen a Sergio Carlo con eso que es un asunto de él”, señala parte de mensaje.

Discusión con Rafael Paz

El excandidato a senador, Rafael Paz habría publicado varios mensajes en contra del comunicador, de quien dijo utiliza sus plataformas para su conveniencia política.

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) publicó en sus historias de la red social Instagram que el programa “El Anti Noti”, conducido por Sergio Carlo, a través de YouTube se ha convertido en un paredón de fusilamiento político a su conveniencia “y en su propio beneficio”.