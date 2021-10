$!Telemundo confirma el elenco de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, y no todos estarán

Además de Danna, Mario, Paola, Juan Alfonso y Natasha, la secuela de Pasión de gavilanes también contará con el regreso de Zharick León (la inolvidable Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga).

“Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de Pasión de Gavilanes II y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia”, dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios.

De acuerdo a People en español la nueva temporada de Pasión de gavilanes se unen los actores Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo como los carismáticos hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (García), quienes representarán a la nueva generación de ‘gavilanes’ que dejará su propia marca en el legendario pueblo de San Marcos.

El elenco estelar de la esperada telenovela lo completan Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega,

Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García.

¿Qué actores no estarán en Pasión de Gavilanes 2?

Se confirmó que en la segunda temporada del drama no veremos a Michel Brown, el propio actor argentino fue quien aseguró que no volverá a darle vida a Franco Reyes en Pasión de Gavilanes 2. El actor reveló que fue él quien le dijo que no a la producción, ya que prefiere enfocarse en nuevos proyectos.