$!Video | El enfrentamiento entre Michael Miguel y Jhoel López; “me faltas el respeto”

Los comunicadores Michael Miguel y Jhoel López se han enfrentado de forma pública.

De acuerdo al portal “Más Vip”, el excanddato a alcalde por el Distrito Nacional se refirió a las declaraciones emitidas hace unos días por su colega tras supuestamente definir su estilo comunicaconal como “obsoleto”.

“No digas eso porque eso no es verdad; segundo, no lo digas porque me faltas el respeto, y tercero, no lo digas porque si te entro te borro porque tú no tienes condiciones y tú no eres fundamento de la comunicación de este país, respétame”, asintió en el espacio radial en el que participa de medios Telemicro.

En ese sentido, aseguró que Jhoel que no es “amigo mío”, pero que “llevamos una relación decente” estuvo en el espacio de Roberto Ángel Salcedo “Más Roberto” y dijo que “yo soy un animador ya obsoleto”.

“Yo no le debo contestar a Jhoel, pero como yo conozco el sistema y conozco en qué momento estoy. Jhoel no puede decir, y me falta el respeto él cuando lo dice que yo en un trabajo de animación, yo lo politizo; dique que me contratan para un evento, y dique me pongo hablar de política. Jhoel, falso de toda falsedad”., dijo Michael Miguel en un video subido a YouTube por la periodista

Patricia Pérez Díaz