VIDEO | Exmodelo Susy Pérez que mendiga en las calles de NY por las drogas se reencuentra con su hijo

La exmodelo y bailarina Susy Pérez, de origen dominico-puertorriqueña, cuya desgarradora historia salió a la luz en el programa El Gordo y la Flaca de Univision indicando que cayó en el vicio de las drogas por la depresión que le produjo la muerte de su madre y desde ese momento ha vivido mendigando en las calles del Alto Manhattan completamente demacrada, finalmente se reencontró con su hijo, de quien había perdido el rastro por años.

En un vídeo que circula en las redes sociales donde se encontraba la reportera que sacó la historia, Gelena Solano, quedó grabado cuando Susy Pérez alcanza a ver a su hijo de 19 años y corre hacia él fundiéndose en un abrazo en medio del llanto.

El momento donde ambos lloran fue tan triste que hizo que los testigos arrancaran también a llorar.

Su vida

Ella duerme en las aceras del Alto Manhattan y cuando ataca el frío se cobija en las estaciones de trenes o el ‘Subway’.

Durante la entrevista el lunes Susy le envió un mensaje a su hijo que parece que fue escuchado: “Jay, te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo llorando.

Pérez, quien llegó a participar en vídeos musicales con Jennifer López y Puff Daddy, declaró que ha sufrido violencia y que la han violado varias veces. “Me tiraron por 21 escalones una vez, me mataron a golpes más de cinco hombres una vez, me violaron”.

Su hijo, de nombre de Savion Pérez y que se define como transexual, abrió una cuenta en Go Found Me para recaudar US$10 mil dólares para ingresar a su madre en un centro de rehabilitación, por la adicción a la cocaína. El joven no puede sacarla de las calles porque según se lee en la petición trabaja en una tienda de comestibles en Carolina del Norte a tiempo parcial y no gana suficiente dinero para mantenerse solo y por consiguiente ayudarla.

El joven es artista visual con énfasis en los cómics y además se define como activista LGBT.

Esperemos que logre ser rehabilitada.

Mira el video arriba.