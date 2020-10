$!Video | Gobernadora de Samaná le contesta a Iván Ruíz

"Ni soy charlatana ni soy corrupta ni me dejo sobornar", así respondió la gobernadora de Samaná, Elsa de León, a las polémicas declaraciones del productor y presentador de televisión Iván Ruiz ofrecidas en su programa El show del mediodía donde supuestamente la llamó inmoral.

"Si vamos a hablar de moral, en este país lo que más hay es gente de doble moral", reseñó la funcionaria.

Continuó: "El que quiere saber cómo es que se guaya el coco es aquí en Samaná donde se guaya no en un programa de televisión, porque se habla muy bonita, pero venga a coger piña como nosotras la hemos cogido con muchos temas", señaló.

Como informa CDN, canal 37, la funcionaria se defendió enviándole un mensaje al comunicador que ella no es charlatana, ni corrupta y que no se deja sobornar, haciendo referencia por lo dicho por Iván Ruz la semana pasada en su programa de televisión donde supuestamente la llamó sin moral, según la ex legisladora.