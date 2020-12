Video | La Insuperable y Toxic Crow: “Nadie da nada, cada quien se gana lo suyo”

La pareja de esposos y artistas urbanos La Insuperable y Toxic Crow salieron al frente de las críticas luego de ser contratados por el Gobierno para amenizar las fiestas navideñas y otras futuras para las cuales dispuso el monto de 100 millones de pesos para unos 70 artistas.

Indicaron que no les han regalado ningún cheque, sino que fueron contratados, al igual que otros casi 70 artistas.

Las comentarios hacia ellos vienen, en gran medida, porque el rapero Toxic Crow ha presumido bienes materiales producto de inversiones en la música y en bienes raíces, de hecho, hace poco lanzó el libro “Cómo hacerse millonario pensando”, por lo que, muchos usuarios entienden que no necesitan el dinero.

“Que los cuartos que le dieron a los urbanos... ¿dieron? No se lo ganen como lo estamos ganando nosotros, no se levanten a tocar su fie’ta. Nadie da nada, la gente se gana lo suyo...trabaje como uno para que gane como uno, que esto es un trabajo normal y nosotros fuimos (los artistas) los primeros que sufrimos de la pandemia y los últimos y seguimos igualitos”, dijo en un video el intérprete de “Que hable el dinero” ante la controversia.

Agregó: “Siento que se nos ha abierto una brecha en estos 10 meses que tenemos presos, cautivos, que no podemos desarrollar nuestras actividades, ya ta’ bueno en verdad”.

Comentó que fue su esposa la seleccionada, no él.

De su lado, la urbana La Insuperable primero colgó un video bailando el dembow “Nataly” de Ceky Viciny y en modo de burla expresó que venía de “cobrar el cheque”.

Pero luego subió otro video a su cuenta de Instagram con 5 millones de seguidores aclarando que a ella la contrataron para amenizar fiestas y no le han regalado nada.

“¿Dónde es que están regalando esos cheques gratis para yo ir? Porque pagarte a ti por lo que tu haces eso no es regalado, eso es un trabajo. A muchos artistas nos contrataron, a mí me pagaron lo que yo cobro por fiestas para ir a tocarlas en unos espacios que tiene programado nuestro gobierno... Ustedes saben lo jevi que yo me sentí cuando vi a Fefita La Grande, al Safiro, que le pagaron sus fiestas, a salseros, merengueros de ahora y de antes, bachateros, típicos, más urbanos que ustedes los van a ver... Sáquese eso de la cabeza, ningún cheque gratis, dejen su odio, vivan y dejen vivir”, señaló la intérprete de “Bendecida”.

En tanto que Mozart la Para, uno de los más criticados, también se defendió diciendo que tiene un equipo de trabajo que depende de él y que todos se van a beneficiar. “A mí me pagaron cinco fiestas y las voy a trabajar, a mí no me han dado nada”, expresó.

El promotor urbano Santiago Matías afirmó que ni Mozart ni Toxic Crow debieron aceptar los cheques. “Creo que no debieron aceptar esos cheques, real, no lo necesitan. Son personas que son financieramente estables y están bien y no dependen 100 % de la música como muchos artistas que sí debieron tomarlos en cuenta. Ellos como líderes debieron darle el break a otros”, dijo en una transmisión en vivo realizado en su canal de YouTube.

Otra polémica destapó este lunes el cantante urbano Don Miguelo y su mánager Giordano Landron, quienes negaron “categóricamente” que el artista haya recibido ayuda o algún pago por adelantado de los 100 millones que el Gobierno entregará a la industria musical para realizar las actividades navideñas.

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, explicó en varios mensajes en su cuenta de Twitter que el dinero entregado no es un regalo y enfatizó que los dueños de orquestas deberán pagarle a sus músicos y a todo el personal.