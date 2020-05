$!Video: Mía Cepeda responde a David Ortiz por criticar lo que hace en televisión

Durante una entrevista en el programa Me gusta de noche el actual comentarista deportivo de la cadena Fox, David Ortiz se refirió a la falta de calidad de la televisión dominicana, mencionando un caso en particular, el de Mía Cepeda y su programa de la mañana. El expelotero criticó que en plena mañana haya programas como el que conduce la controversial figura pública.

“Cuando a las diez de la mañana tú tienes un homosexual enseñando sus partes, hablando palabras obscenas tienes que revisarte”, comentó David, al tiempo de calificar la televisión local de desastrosa. Como era de esperarse Mía le contestó a Ortiz de una forma bastante contundente, insinuando que a él le gustaba ver su participación en un show matutino en el que colaboraba. “Si él tuvo esa reacción, porqué está hablando de eso ahora. Que me muestre esos videos donde yo estoy mostrando mis partes o estoy diciendo cosas obscenas a las diez de la mañana para yo responderle como se merece”, estimó. Afirmó que a diferencia de David ella no ha estado ligada a personas con negocios turbios. Las declaraciones de Ortiz en el espacio de Jhoel López no ha dejado indiferentes a nadie, El Pachá fue uno de los primeros en contestarle asegurando que él no puede hablar de cosas que no conoce.