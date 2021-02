$!Video | Presentador de Despierta América e invitado se enfrentan durante programa en vivo

Giovanni explicó que, entre otras cosas, no deja ver a Ninel al menor ya que no quiere que el niño conviva con alguien que, según él, tiene una mala reputación pudiendo ser una mala influencia para el menor.

Alan Tacher no se quedó callado y le lanzó una pregunta directa: “La única pregunta que yo te hice hace un año y al día de hoy no me has contestado, es ¿por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo?”.

Giovanni detalló que Ninel y Larry tienen una orden de restricción, por lo que no pueden acercarse a ver al niño y la orden está respaldada por 8 autoridades mexicanas, ante las que presentó pruebas y motivos para tener la guardía custodia total.