VIDEO| Toxic Crow y Jhoel López se casarán con sus esposas por la iglesia

Este 2019 ha sido el año de las separaciones y divorcios entre figuras del espectáculo: Mozart La Para y Alexandra, Crazy Design y Sandra Berrocal, Georgina Duluc y Marcos Irrizary, Don Miguelo y Nabila Tapia...

Pero pese a esto, hay otras parejas que consolidan su relación a través del tiempo y han decidido dar el paso a casarse por la iglesia y este fin de semana se hizo la petición.

El primero en sorprender a su pareja justo en su cumpleaños fue el cantante urbano Enrique Mesa, conocido como Toxic Crow, a su esposa Indhira Luna (La Insuperable).

“Como ya yo sé que voy a durar toda mi vida con mi señora, yo le voy a proponer casarme por la iglesia con ella”, expresó Toxic Crow emocionado, momento en que le entrega el anillo y le da un beso frente a los familiares y amigos.

“¿Quién dijo que la felicidad no existe? Reales desde el momento”, escribió La Insuperable, quien está junto al urbano desde hace 12 años y tienen dos hijas, Anilleiry y Smaily Michelle, mientras que la cantante urbana tiene una primogénita de una relación anterior, Escania Luna.

Además, combinan su relación con la música, siendo la pareja más exitosa del mundo urbano.

Igual petición hizo el comunicador Jhoel López, quien se casó por el civil con la comunicadora Liza Blanco en el 2017 y juntos tienen una hija, Lenash.

Este fin de semana durante un taller de liderazgo, López subió a la tarima y le pidió matrimonio a su esposa, quien justamente cumplió 26 años de vida en junio. “Dios me premió con una mujer maravillosa y uno de los sueños de Liza era que le pidieran matrimonio y yo soy un egoísta que no lo había hecho, yo soy un egoísta que no había celebrado la boda, pero ese egoísta se murió”, confesó Jhoel López previo al momento en que se ponía de rodillas a pedir la mano de su mujer y ella le correspondió con un “¡Sí, acepto!” emocionada.

“Y al final este hermoso hombre que amo y que reconozco sube y me da la sorpresa más linda de mi vida y ¡wow! TE AMOOO

@jhoellopez01 y SI, ACEPTO MI AMORRR eres el ser más maravilloso que he conocido”, escribió Liza con el video que describe el momento en sus redes sociales.

La relación de ambos mostró su fortaleza luego del atentado que sufrió por una aparente equivocación el expelotero David Ortiz, cuya bala también impactó a Jhoel López.

