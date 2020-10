$!William Levy y Elizabeth Gutiérrez envían un mensaje tras el accidente de su hijo

Los actores William Levy y su pareja Elizabeth Gutiérrez se refirieron por primera vez sobre el accidente de su hijo, Christopher Levy, quien resultó herido cuando un carro de golf en el que viajaba se volcó.

La pareja agradeció los mensajes de apoyo de sus amigos cercanos y seguidores.

“Gracias a todos los que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños, y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios, que nunca nos falla”, reza parte del mensaje que compartieron los padres del famoso adolescentes en sus respectivas cuentas de Instagram con una imagen de Chris.

Tanto William como Elizabeth dejaron entredicho que no solo su hijo de 14 años se accidentó, aparentemente no iba solo, sino que estaba acompañados de más amigos, quienes también resultaron afectados.

Además de compartir el mensaje de agradecimiento, Elizabeth publicó en su perfil de Instagram un video de hace unos años, cuando ‘Tophy’ o ‘Toty’, como le llaman de cariño cuando era un bebé siendo cargado por su madre.

“Te amo mi niño lindo... mami y papi ¡siempre van a estar a tu lado! ¡Y vamos a vencer con el favor de Dios! ¡Te amo con mi vida! ¡My lil man!! You are so strong and loved by God! @christopherlevy thank you thank you thank you”, escribió la actriz.

Famosos como Alejandra Espinosa, Pablo Montero, Ximena Duque, Scarlet Ortiz, Dalisa Alegría, Clarissa Molina, Carmen Villalobos, Lili Estefan, entre otros les dedicaron profundas palabras de aliento y de pronta recuperación para el joven que aspira a ser un jugador de béisbol.

“Que Dios sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo, le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que él lo hace. ¡Es un líder!”, concluyó William Levy.