$!Yatnna Rivera reacciona: “Esta es la primera de muchas batallas”

La presentadora Yatnna Rivera se expresó inmediatamente luego del veredicto de Salud Pública de cerrar el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA) donde murió su madre, Altagracia Díaz, propiedad del doctor Héctor Cabral.

En sus redes sociales dijo que es la primera de las tantas batallas que tiene que romper.

Rivera publicó el siguiente mensaje de agradecimiento. “SOLO TU SEÑOR SABES EL TEMOR QUE INVADE MI CORAZÓN, que siempre he estado a tus pies; y que pecadora al fin no hago mas que pedirte... Hoy me postro ante ti una vez mas para agradecerte tanta bondad para conmigo y mi familia... ESTAMOS AVANZANDO, ESPERANDO QUE ESTA SEA LA PRIMERA DE LAS TANTAS CADENAS QUE NOS FALTAN POR ROMPER!??????????????????❤️❤️❤️❤️ GRACIAS A USTEDES ESTAMOS SIENDO ESCUCHADOS!!!???????????????????????? @saludpublicard”.

Veredicto

El Ministerio de Salud Pública dispuso este martes el cierre total del Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA) y dispuso 72 horas para el traslado de los pacientes que estén en el lugar. En el centro murió la señora Altagracia Díaz luego de que le hicieron varios procedimientos quirúrgicos.

El cierre es temporal, por no cumplir con las regulaciones que dispone la Ley General de Salud.

La información fue dada, en rueda de prensa, por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.