Gilberto Santa Rosa defiende al reguetón y dice que “ha sabido evolucionar”

GUADALAJARA. El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa defendió al reguetón género que, dijo, tiene “similitudes” con la salsa y que con el paso de los años “ha sabido evolucionar” y abrirse camino en una industria cambiante. El llamado “Caballero de la salsa”, en entrevista con Efe, afirmó que el éxito logrado por el género se debe en gran medida a que sus exponentes han tenido la “habilidad de ir adaptándose” a lo largo del tiempo y siempre están en la búsqueda de un “próximo paso”.

“Eso hace que el movimiento se siga fortaleciendo, quizás las carreras son más cortas, tienen un artista que es sumamente exitoso y dura dos o tres años, con sus excepciones, pero han sido muy hábiles en ir evolucionando”, expresó Santa Rosa en su paso por Guadalajara (oeste de México) para promocionar su nueva gira.

Sostuvo que el reguetón y la salsa tienen similitudes tanto en “el origen como en el desarrollo” de las composiciones. “Fue como su semilla. Hay muchos reguetoneros que son muy fanáticos de la salsa” dijo con una franca sonrisa. Consideró que el éxito de este movimiento musical, clasificado como “urbano”, ha sido tal que cantantes de otros géneros buscaron “montarse” en él para “buscar visibilidad”.

Santa Rosa, uno de los referentes de la música afroantillana, recordó que en sus inicios, en los años noventa del siglo pasado, la colaboración entre cantantes y músicos “era casi imposible” incluso si ambos pertenecían al mismo género o sello discográfico. Ahora los duetos se han vuelto algo común en una industria en la que interpretes de ‘pop’ conviven con los de música ranchera o los del género urbano se fusionan con quienes hacen baladas, explicó. “Siempre he dicho que la gente que critica determinado género con no escucharlo tiene, pero a veces queremos imponer los gustos y nos resistimos a soltar”, recalcó. En medio de estos cambios, Santa Rosa dijo estar “en pleno aprendizaje” no solo porque fue su propio productor en su nuevo disco, el cual verá la luz en mayo, sino porque ha tenido que “aclimatarse” a la dinámica de una industria musical contemporánea que mide el éxito en el número de “vistas” y “me gusta”, medidas que internet impuso en los últimos años.

El autor de “Sombra Loca”, “Conteo regresivo” y “Vivir sin ella” afirmó que las plataformas digitales “no son el fin de la música” incluso benefician a todos los actores de la industria porque es más fácil medir la popularidad de una canción o un intérprete. “Con esta nueva tendencia a lo digital los artistas, los productores, los músicos y los compositores reciben el fruto de todo ese esfuerzo más rápido y más directo que en la antigua fórmula, en la que había peleas con las disqueras por las regalías, ahora los números están ahí a la mano de todo el mundo”, dice. Aunque su música trascendió el continente hace décadas, Santa Rosa afirma que las nuevas plataformas y las emisoras por internet le han ayudado a llegar a nuevos públicos como aquellos que no hablan español. Tras 40 años de carrera, tiene 55, Santa Rosa consideró que el secreto para mantenerse vigente en este ambiente es defender una manera de trabajar y de pensar y, ante todo, salvaguardar una “personalidad artística propia”.

“En estos días el reto mayor es cómo tú trasciendes con tu carrera y no te dejas seducir por los nuevos tiempos, aunque participes en ellos”, recalca. Santa Rosa festeja cuatro décadas de carrera con su gira “40 y contando” con la que pisará 40 ciudades en 19 países, incluido México en donde cumplirá tres recitales en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, el 7, 8, 9 y 10 de junio, respectivamente. EFE