$!Gisele Bündchen, de modelo por azar a ambientalista por convicción

A lo largo de su trayectoria profesional, la top vivió momentos complicados, como su primera sesión desnuda o la importante decisión de posar o no para el catálogo de Victoria`s Secret. 'Todo el tiempo pensaba 'mis padres me van a matar'. 'Van a decir: ¿Qué narices haces quitándote la ropa, vuelva a casa ya mismo''.

Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles. 'Recuerdo que me decían que mi nariz era demasiado grande o que mis ojos eran demasiado pequeños, que nunca podría aparecer en la portada de una revista', dijo a la revista People.

Con tan solo 19 años de edad, firmó un contrato de 20 millones de dólares con la marca de lencería, un acuerdo millonario que suponían el 80 por ciento de sus ingresos anuales.

'Durante los primeros cinco años me sentí cómoda desfilando con lencería, pero a medida que pasaba el tiempo me sentía cada vez menos relajada cuando me fotografiaban caminando por la pasarela llevando solo un bikini o un tanga', explicó la modelo a la revista Porter. 'Denme una cola, una capa, alas... ¡cualquier cosa que me cubra un poco, por favor!'.

Casada desde 2009 con el jugador de fútbol americano Tom Brady, Bündhen, que posee su propia firma de sandalias, es madre de dos niños, Benjamin, de 10 años, y Vivian Lake, de 7 años. Fue el nacimiento de sus hijos lo que la llevó a reducir el ritmo de su actividad profesional.