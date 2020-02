$!Hasta que la muerte los separe: Actores que se amaron hasta el último día de sus vidas

La decisión no le cayó en gracia al charro cantor y aún más le disgustaron los desplantes de la diva. Terminada la filmación, Negrete se negó a firmarle el libreto a Félix, una tradición que se llevaba a cabo al concluir un rodaje.

'Ahora, la nostalgia y la añoranza son la migraña de mis recuerdos, nuestro tiempo juntos fue memorable, porque aun cuando cada día parecía igual que otros no lo era, porque nos encargábamos de que fuera diferente y la sorpresa y el instante mágico se presentaban porque nosotros queríamos que así sucediera', reveló en un video en su cuenta de Instagram, conmemorando el aniversario luctuoso de Roberto, el 28 de noviembre del 2014.

Sin embargo, el destino les tendría preparada una mala pasada, ya que el 6 de noviembre del 2003, Palomo falleció a los 41 años de edad a causa de un infarto fulminante, todo mientras cenaba con su esposa y unos amigos en un restaurante de la Avenida Melrose, de la ciudad de Los Ángeles.

Han pasado los años, y a pesar de haber salido con Leonardo de Lozanne, en 2011, la intérprete de 'Hombre mío' no ha vuelto a casarse.

'Es bonito estar en pareja, pues es un complemento para los dos y amar, al menos eso me pasó con Eduardo. Disfruté mucho mi vida en pareja con él y por eso no le encuentro sentido a salir por salir con alguien. No tiene ningún sentido, al menos para mí', dijo a Univisión hace unos años.

UN AMOR PÍCARO Y SOÑADOR

La actriz Mariana Levy, fue una de las actrices más populares de los 90 y principios del 2000. Siendo actriz conoció a su primer esposo, el también actor Ariel López Padilla, con quien se casó por lo civil. De ese matrimonio nació María López Levy el 28 de marzo de 1996, pero poco después Mariana y Ariel se divorciaron. En el 2000, en una cena en casa de Jacqueline Andere, conoce a su segundo esposo, José María Fernández Michel ‘El Pirru’; su madrastra, Jacqueline, pidió el favor de organizar una cena donde él y Mariana se conocerían.