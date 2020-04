$!Javier Camarena: Tiene que entenderse que el arte es también nuestro sustento

A pesar de los difíciles momentos que está pasando el cantante al igual que todas las personas que deben quedarse en casa y no pueden trabajar, de alguna manera este parón fue favorable para él, ya que necesitaba un descanso.

'He tratado siempre de hacer conciencia. Si bien amamos nuestro trabajo y disfrutamos de cantar, hacer teatro o tocar un instrumento, para muchos de nosotros es nuestro sustento. Muchas plataformas están compartiendo gratis y está genial, pero al final del día esperamos retribución y poder volver', detalló.

'Toda esta situación fue un alto obligatorio pero me encontró en un momento de bastante fatiga, venía cansado de meses. Justo el día que se anunció cuarentena en Nueva York era el día que tenía que presentarme en 'La Cenicienta' en el MET. Me regresé a Suiza al día siguiente. En esa parte me ha sentado muy bien, era un descanso que necesitaba', confesó.

Desde que volvió a Suiza, se cancelaron todas las funciones que tenía programadas en Nueva York, Roma, Salzburgo, Berlín y Austria.

Además, en julio tiene programada la grabación de su próximo disco y espera que para ese momento ya esté más o menos restablecida la normalidad y poder sacar su proyecto adelante, ya que está muy ilusionado.

'Espero que toda la gente pueda acompañarnos en estos festivales gratuitos y vernos cantando, analizando partituras y conversando. También que todo termine y volvamos pronto a trabajar', concluyó.

Camarena nació en 1976 en Xalapa-Enríquez, en el oriental estado de Veracruz. Siempre tuvo un gran interés por la música y el pasado año celebró 15 años de carrera en la ópera con varios conciertos en su país natal.

En noviembre de 2019 aseguró en entrevista con Efe que está preparado para seguir trabajando al menos otros 15 años más.